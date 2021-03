Chegam vacinas e Assis começa imunizar idosos com 75 anos na segunda-feira

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, confirmou ao JSOL –Jornal da Segunda On Line-, no início da tarde desta sexta-feira, dia 12 de março, a chegada de um novo lote de vacinas contra a COVID-19.

Ela não revelou a quantidade de doses, mas garantiu que o processo de imunização das pessoas com 75 anos completos ou mais terá início nesta segunda-feira, dia 15 de março, no modelo ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo para ser imunizado, e em mais cinco escolas municipais.

A vacinação ‘dentro do carro’ acontecerá na Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, das 8h30 às 16 horas e os agentes de trânsito devem auxiliar para organizar a fila.

Os postos fixos da vacinação funcionarão das 8h30 às 13 horas, nas seguintes escolas municipais: ‘Pequeno Polegar’ (vila Ribeiro), ‘Bambalalão’ (Jardim Paraná), ‘Maria Adilecta’ (Bonfim), ‘Aparecida Manoel da Mota’ (vila Fiúza) e ‘José Santilli Sobrinho’ (vila Marialves).

Familiares de idosos acamados devem entrar em contato com a UBS do bairro para programar a vacinação a domicílio.