Chapa 1 vence eleição sindical com 70% dos votos

Foi tranquilo o processo eleitoral para a direção do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Municipal de Cândido Mota, Palmital e Florínea.

Também foi tranquila a vitória da chapa 1, denominada ‘A Luta Continua com Independência e Trabalho’, liderada pelo atual presidente José Clóvis Zambito.

Ao final de dois dias de votação, a apuração das quatro urnas apontou um total de 158 votos para a chapa 1, contra 64 votos da chapa 2 e só dois votos nulos. Dos cerca de 400 trabalhadores com direito a voto, 224 trabalhadores votaram.

Em percentuais, a chapa 1 teve 70,53%, contra 28,57% da chapa 2, encabeçada por Fernanda Regina de Moraes de Almeida Fabri.

CHAPA 1: ‘A Luta Continua com Independência e Trabalho’

Presidente: José Clóvis Zambito

Vice Presidente: Marcos José Greijo

Secretário Geral: David Aparecido Graciano

2º Secretário Geral: Heber Fernandes

Tesoureiro: Edson Lopes da Silva

2º Tesoureiro: José Cristiano de Lima

Diretora de Comunicação Social e Cultura: Vanessa Aparecida Dias; Diretora de Relações Institucional, Legislação e Assuntos Jurídicos: Suely Maria de Jesus Pecoraro; Diretor Social, Raça e Gênero: Oswaldo Nogueira da Silva; Diretor de Formação Sindical: Celso José Melo; Diretor de Relações do Trabalho e Saúde: Adenilson Julio da Silva; Diretor de Esportes: Adilson Carlos Gobetti; Diretor Patrimonial: Ivanilde da Silva Ramos; Conselho Fiscal Efetivo: Josias Pereira da Silva; Conselho Fiscal Efetivo: Celio Praxedes de Souza; Conselho Fiscal Efetivo: Rosimar Leite da Silva; Suplente do Conselho Fiscal: Fabrício Ferreira de Souza. Suplente do Conselho Fiscal: Fernando Zorzenone; Suplente do Conselho Fiscal: Paulo Donizete do Amaral; Delegado Representante da Federação: Hamilton Donizetti Gobetti; Delegado Representante da Federação: Valdir Lopes; Suplente de Delegado Representante da Federação: Maria Bernardina Rodrigues da Silva; Suplente de Delegado Representante da Federação: Mário Garrido de Almeida; Diretor de Base Palmital: Helio Alves Machado; Diretor de Base Palmital: José Roberto Evangelista de Oliveira; Diretor de Base Florínea: Valéria Messias da Silva.

Chapa 1 encabeçada por Clóvis Zambito