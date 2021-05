Cemitério está aberto para visitação neste Dia das Mães

O Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, está aberto para visitação neste domingo, dia 9 de maio, ‘Dia das Mães’.

Todos os portões foram abertos às 7h30 e serão fechados às 17h30.

Segundo Fabiano Cavalcante, administrador do serviço, durante a semana, o cemitério já recebeu visitas de parentes para limpeza e lavagem dos túmulos.

Cavalcante alerta aos visitantes sobre a obrigatoriedade do respeito aos protocolos de higiene e prevenção contra COVID-19.

“Estamos reabrindo o Cemitério Municipal, pois é a segunda data mais visitada no ano. É uma oportunidade para quem perdeu um ente querido visitar o local. Contamos com toda infraestrutura para receber o público, porém é necessário que os visitantes tomem todas as medidas de prevenção contra a COVID-19, como uso de máscaras e distanciamento social”, reafirma o administrador.