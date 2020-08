Cemitério de Assis não receberá visitantes no Dia dos Pais

Em função da pandemia de COVID-19, a administração do Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, decidiu não permitir a entrada de visitantes no local neste domingo, dia 9 de agosto, quando se comemora o ‘Dia dos Pais’, repetindo o que já aconteceu no mês de maio, no ‘Dia das Mães’.

“É com tristeza que tomamos essa decisão, mas o momento é delicado na cidade, com o aumento diário de casos de COVID-19”, justificou Fabiano Cavalcante, administrador do cemitério.

Há algumas semanas, com o aumento de casos confirmados e para evitar o risco de contágio e transmissão do novo coronavírus, já estava proibida a entrada de público no cemitério municipal. As visitas só têm ocorrido momentos antes dos sepultamentos, para despedidas de familiares e amigos.

Cavalcante explicou não haver previsão para reabertura do Cemitério da Saudade. “Estamos aguardando o Governo do Estado de São Paulo passar nossa região, de Marília, para a fase amarela, o que possibilitará a reabertura gradual dos espaços públicos”, finalizou Cavalcante.

Cemitério não receberá visitantes