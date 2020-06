Cemitério de Assis anuncia quinto sepultamento no dia

Mais um sepultamento agendado para esta sexta-feira, dia 19 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade. No total, são cinco sepultamentos no dia.

Além dos quatro sepultamentos já divulgados pelo JSOL -Jornal da Segunda On Line-, a administração do Cemitério anuncia que, às 15 horas, será sepultado o pintor Mário Teodoro Sales, de 57 anos de idade, que morava na rua Humberto de Campos, na vila Xavier. Ele foi vítima de infarto.

O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h45.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!