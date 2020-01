Cavalos ‘passeiam’ no velório, que aguarda o início de reforma

Quem passou pelas imediações do Velório Municipal do Complexo Prudenciana na tarde desta terça-feira, dia 7, ficou indignado com a cena: três cavalos de grande porte ‘passeando’ tranquilamente no local.

Um morador, revoltado com o descaso e falta de segurança no local, registrou a cena com seu aparelho de telefone celular e encaminhou à reportagem do Jornal da Segunda.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe do J.S. esteve no velório, que estava com as portas totalmente escancaradas, sem nenhum funcionário fazendo a vigilância.

Tem sido comum a Polícia Militar ser acionada para registrar ocorrência de furto a móveis e objetos daquele prédio. Familiares de pessoas veladas ali também já denunciaram a falta de objetos, furtados por falta de vigilância e segurança.

A informação de um servidor municipal que trabalha ao lado é que o prédio deixará de ser usado por algumas semanas para que o Velório Municipal seja reformado.

