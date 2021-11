Casal de jovens é preso com 102 tabletes de maconha

Um casal de jovens foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de novembro, transportando 102 tabletes de maconha num veículo Hyunday, placas de Londrina-PR, no final da rodovia Castelo Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

A apreensão ocorreu nos primeiros minutos da madrugada, quando os policiais rodoviários realizavam patrulhamento durante a ‘Operação Finados’, na pista no sentido interior-capital, da SP-270, no Km 306.

No porta malas do veículo Hyundai/HB20 os policiais encontraram 102 tabletes de maconha com peso total de 66 quilos, 805 gramas.

O motorista, de 20 anos, e sua acompanhantes, de 19 anos, receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a Delegacia de Ourinhos.

Após serem interrogados e indiciados os jovens foram recolhidos às cadeias da região. O motorista foi levado para São Pedro do Turvo e a moça para Avaí, onde aguardarão a audiência de custódia.