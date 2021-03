Casal de idosos será velado no mesmo local e sepultado no mesmo horário

Triste notícia.

Um casal de idosos morreu no mesmo dia, com diferença de poucas horas, em Assis.

O senhor Nivaldo Gonçalves de Oliveira, de 73 anos de idade, e sua esposa Helena Oliveira Gonçalves, de 67 anos, estão sendo velados na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário dos sepultamentos ainda não foi definido.

Em Cândido Mota, no período da manhã, será sepultado o senhor Oscar Diniz da Silveira, de 85 anos de idade.

Na cidade de Tarumã, também no período da manhã, acontecerá o sepultamento da senhora Benedita Eulália Malagoli, de 87 anos.

No final da manhã, às 11 horas, em Florínea, será sepultada a senhora Terezinha Justino Ferreira Machado, de 65 anos, que morava no Jardim Alvorada. Ela está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!