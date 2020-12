Carro arrasta moto com casal por mais de 50 metros na Rui Barbosa

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo, dia 13 de dezembro, no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Otto Ribeiro, em Assis.

Por volta das 2h30, no cruzamento onde há um semáforo, um veículo Fiat, modelo Cronos, prata, conduzido por um homem de 38 anos de idade, colidiu e arrastou um casal que ocupava uma motocicleta Honda CG Titan, preta, por aproximadamente 50 metros.

O casal, com ferimentos considerados graves, foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento ‘UPA Ruy Silva’.

O motorista do carro, segundo um policial militar que atendeu a ocorrência, permitiu a coleta do sangue para verificação da dosagem alcoólica e foi liberado após prestar depoimento da Central de Polícia Judiciária.

O delegado plantonista acionou a Polícia Científica para realizar a perícia no local do acidente que poderá auxiliar no esclarecimento das causas da colisão.

Os dois veículos envolvidos no acidente foram apreendidos e recolhidos no pátio da permissionária.

Imagem: The Brothers