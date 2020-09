CAPSA retoma entrega de ‘sopão’

A direção do CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres dos Pão de Santo Antônio-, entidade assistencial criada pelo saudoso padre Aloísio Beline, decidiu retomar a entrega do seu tradicional ‘sopão’, que estava suspensa há mais de cinco meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, a entrega da refeição seguirá um rigoroso protocolo sanitário para evitar qualquer risco de transmissão do vírus entre as famílias assistidas e até mesmo os voluntários que trabalham na produção e distribuição da sopa.

Recentemente, todos os voluntários e alguns idosos das famílias assistidas foram submetidos aos testes de COVID-19 por iniciativa do Rotary Clube, no projeto ‘Corona Zero’.

“O CAPSA informa a todos que a partir da próxima terça-feira, dia 15 de setembro, retornará com as entregas do ‘sopão’ às famílias assistidas”, confirmou o presidente da entidade, Luís Antônio Bermejo.

Ele explicou que “serão adotadas todas as medidas de distanciamento social visando conter a propagação da COVID-19” e ressaltou ainda que “todos os presentes deverão usar máscaras de proteção”, advertiu.

Bermejo lembrou que o ‘sopão’ é entregue todas às terças-feiras, a partir das 16 horas, na sede da entidade, que está situada na rua Espírito Santo, próximo à Praça São Benedito, na vila Operária.

‘Sopão’ do CAPSA será retomado na terça-feira