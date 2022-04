‘Cantoria’ lembrará músicos nesta quinta-feira

Acontecerá na noite desta quinta-feira, dia 28 de abril, na Loja Maçônica ‘Ordem e Justiça’, na avenida Otto Ribeiro, esquina com a rua Doutora Ana Barbosa, no Jardim Paulista, um encontro de vários músicos da cidade para homenagear o violonista Aguinaldo Vieira, o ‘Guina‘, e o sambista José Corrêa, líder do grupo Catedral do Samba e ex-presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que faleceram recentemente.

O evento, denominado ‘Cantoria’, terá início às 20 horas e haverá cobrança pelo convite individual. “Teremos muitos músicos participando das homenagens, com repertório de MPB, samba e chorinho”, confirmou Ruy Vaz, um dos organizadores.

Além das atrações musicais, os organizadores prepararam um cardápio com petiscos de boteco.