Candidomotense vence a Ponte Preta e é campeã master em Tarumã

Em decisão emocionante do título no Campeonato Regional de futebol Master de Tarumã, destinado para atletas com mais de 50 anos, a Candidomotense sagrou-se campeã, ao derrotar tradicional equipe da Ponte Preta, de Assis, pelo placar de 3 a 2.

A final foi disputada na manhã deste domingo, dia 17 de julho, no estádio Cassídio Pinto, em Tarumã.

Os gols da equipe campeã foram de Rogério e Rosni (02). Para a Ponte Preta, marcaram Márcio e Pelé.

A Candidomotense sagrou-se campeã jogando com: Marquinho ‘Sabiá’; Edi, Luís Carlos, Celsinho e ‘Peninha’; ‘Bira’, Fernandinho, Rosni e Rogério, Arriga e Marcinho. Durante a partida, entraram: João Batista, Adãozinho, ‘Pudim’ e Wilsinho.

A Ponte Preta foi vice-campeão jogando com: Paulinho; Edinho, ‘Pelé’, ‘Gordinho’ e ‘Branco’; Alício, ‘Tubaina’, Chico e ‘Ninho’; Paulinho e ‘Sabará’. Entraram: Vítor, Zé Davi, Mirão, Nado, Jairo e Márcio.

Marquinhos ‘Sabiá’ foi o goleiro menos vazado ao sofrer cinco gols e Rogério foi o artilheiro da competição, com sete gols marcados.

Candidomotense foi campeã em Tarumã

Ponte Preta de Assis foi vice-campeã