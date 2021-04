Candidomotense ganha R$ 200 mil no sorteio do Hiper Saúde Bauru

O candidomotense João Carlos Domingues, que mora na rua Santa Isabel, na vila São Roque, foi premiado em R$ 200 mil no principal sorteio do Hiper Saúde Bauru, neste domingo, dia 25 de abril. Ele adquiriu a sua cartela no Supermercado Martins.

O candidomotense viajou para Bauru, onde receberá o seu prêmio em dinheiro, livre de impostos.

A região de Assis teve outros quatro premiados no ‘Giro da Sorte’.

Orival de Araújo Manoel, morador da rua Fagundes Varela, na vila Ribeiro, em Assis, foi o sorteado na terceira rodada do ‘Giro da Sorte’ e receberá a importância de R$ 1 mil.

Na 11ª rodada, a contemplada foi a assisense Daniela Alves de Souza, que mora na rua Capitão Assis, na vila Ouro Verde. Ela também receberá a quantia de R$ 1 mil em prêmio.

Dario Francisco Soares, morador da rua Maria Alves de Souza, no Portal São Francisco, em Assis, foi o sorteado na 12ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu a sua cartela na Mercearia Vieira, no Jardim Eldorado.

A vizinha cidade de Paraguaçu Paulista também teve ganhador do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

Dernival dos Santos Filho, residente na rua Antonina Rosa Afini, no Jardim Bela Vista, foi premiado com R$ 1 mil ao ser sorteado na 16ª rodada.

Só neste final de semana, o Hiper Saúde Bauru sorteou R$ 230 mil nos quatro prêmios principais e mais R$ 30 mil nas rodadas do Giro da Sorte.

Do total de R$ 260 mil, R$ 234 mil foram sorteados para a região de Assis. “Nossa região tem muita sorte“, disse Lauro Valim, representante do Hiper Saúde Bauru.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, na cidade de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Relação dos premiados do final de semana