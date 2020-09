Campanatti terá pastor Nilton como vice no Patriota

As cartas estão na mesa.

Assis terá cinco candidatos a prefeito nas eleições de 15 de novembro de 2020.

A última definição aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 14 de setembro, na convenção realizada pelo Patriota.

Como havia antecipado, o professor de Economia Reinaldo Campanati, que ocupou um importante cargo no Governo Federal por cerca de três meses, foi oficializado candidato a prefeito da legenda.

A convenção, realizada na rua José Vieira da Cunha e Silva, definiu o nome do pastor Nilton Barros como candidato a vice-prefeito.

Com isso, as cinco opções para os cerca de 70 mil eleitores assisenses, de acordo com a ordem da realização de convenções, serão:

Prefeito Fernando Quinteiro (PSD) e vice Valério da Farmácia (PL)

Prefeito José Fernandes (PDT) e vice Aref Sabeh (PSDB)*

Prefeito Coronel Franco (DEM) e vice Dra. Ana Santa (DEM)

Prefeito Pablo Scherrer (PSOL) e vice Zézinho (PT)

Prefeito Reinaldo Campanatti (Patriota) e vice Nilton Barros (Patriota)

* O nome de Aref Sabeh depende da convenção do ‘novo’ PSDB, marcada para a quarta-feira, dia 16 de setembro.