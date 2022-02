Caminhoneiro de C. Mota morre em acidente causado por estepe na rodovia

Um estepe caído na rodovia causou um acidente que resultou na morte de um caminhoneiro de 31 anos, que morava em Cândido Mota.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 desta quinta-feira, no km 27 da rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos.

Não chovia no momento.

Segundo informações da Companhia da Polícia Rodoviária, um caminhão Volvo, placas de Salto Grande, que trafegava no sentido capital-interior, se desgovernou ao bater no estepe que estava sobre a pista e colidiu com a mureta que divide a rodovia.

Logo atrás, seguia um outro caminhão Volvo, placas de Cândido Mota, que colidiu com a traseira do veículo desgovernado.

O motorista do caminhão que bateu na traseira, morador de Cândido Mota, que não teve a identidade revelada, morreu no local do acidente.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Ourinhos e deve ser transladado para Cândido Mota, onde será velado e sepultado.

O condutor do Volvo que se desgovernou ao bater no estepe ficou gravemente ferido, foi socorrido pela equipe de resgate da Concessionária Cart e removido à Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos.

A pista ficou parcialmente interditada nos dois sentidos, sendo totalmente liberada por volta das duas horas desta sexta-feira.

Cabine de caminhão envolvido no acidente

Imagem: Repórter Ourinhos