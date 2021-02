Caminhão tomba no acesso à rodovia Manilio Gobbi

Um caminhão carregado com carcaças de frango tombou ao tentar fazer o trevo para acessar a rodovia SP-284 ‘Manillio Gobbi’, que liga Assis a Paraguaçu Paulista, na madrugada desta terça-feira, dia 23 de fevereiro. As causas são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Científica, que realizou a perícia no veículo e local.

O motorista do caminhão, que tem placas de Santa Isabel-PA, não sofreu ferimentos.

O trecho foi interditado para o transbordo da carga e remoção do veículo. Não há previsão de liberação da pista.

A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas que pretendem ir em direção a Paraguaçu Paulista que usem o acesso da SP-284, no km 447-B da rodovia Raposo Tavares. A pista no sentido contrário -Paraguaçu Paulista a Assis- está liberada normalmente para o tráfego.

Caminhão continua tombado na pista