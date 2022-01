Caminhão tomba após passar por ‘lombada’ na estrada do Horto

Um vídeo circulando nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, mostra imagens de um caminhão baú refrigerado tombado no asfalto após ter passado por uma das lombadas construídas pela Prefeitura de Assis na estrada vicinal Manoel Fernandes, que dá acesso ao Horto Florestal e ao bairro rural do Tabajara.

O autor do vídeo, não identificado até o momento, mostra o motorista caminhando ao lado do caminhão com um ferimento na cabeça e se oferece para levar a vítima para o atendimento médico.

O autor da gravação faz comentários reclamando dos obstáculos e pede para que eles sejam removidos.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista e as causas do acidente.

Motorista, ao lado do caminhão, sofreu ferimentos na cabeça

Reprodução redes sociais