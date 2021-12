Câmara vota nesta segunda-feira projeto do prefeito que cria a ‘taxa do lixo’

Está nas mãos e no voto de cada um dos 15 vereadores a decisão sobre a população pagar a ‘taxa do lixo’ proposta pelo prefeito José Fernandes, do PDT, que será votada na sessão desta segunda-feira, dia 13 de dezembro.

O encontro tem início previsto para as 18 horas..

No ano de 2002, quando era vereador, José Fernandes votou contra a criação da taxa de ‘iluminação pública’ e criticou duramente o então prefeito Carlos Nóbile pela iniciativa, “por prejudicar a população”.

O vídeo, com a gravação do inflamado discurso de Fernandes, está na posse de um vereador, que ainda não decidiu se irá reproduzir durante a sessão.

População contrária ao projeto está se organizando para lotar a Câmara e pedir a rejeição da proposta.

Já a Prefeitura pode ‘convocar’ os funcionários comissionados a chegarem antes da sessão para não dar espaço aos contrários.