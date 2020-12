Câmara rejeita projeto que suspendia contribuição previdenciária

Derrota do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, na sessão da Câmara Municipal de Assis nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro.

Os vereadores rejeitaram o projeto de lei 81/2020 do Poder Executivo que pretendia suspender a contribuição previdenciária devida pela Prefeitura ao Instituto de Previdência Assisprev. A justificativa apresentada por Fernandes era a queda da arrecadação municipal por conta dos problemas na economia brasileira decorrente da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, a maioria dos vereadores não concordou com os argumentos do prefeito e acompanhou a posição demonstrada por 96% dos servidores que participaram de uma enquete promovida pelo Sindicato dos Funcionários Municipais e votaram contra a aprovação da proposta.

Votaram contra o projeto: Alexandre ‘Cachorrão’, Carlos Binato, Célio Diniz, Chico ‘Panela’, Nilson ‘Pavão’, João da Silva ‘Timba’, Valmir Dionízio e Vinícius Símili.

Foram favoráveis ao projeto: André Borracha, Gordinho da Farmácia, Camarguinho, Luis ‘Bigode’, Reinaldo da ‘Cremos’ e Roque Vinícius.

A presidente da Câmara, Professora Dedé, de acordo com o Regimento Interno, só votaria em caso de empate.