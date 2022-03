Câmara de Assis votará três projetos nesta quarta-feira

Em razão dos pontos facultativos da segunda-feira, dia 28 de fevereiro, e terça-feira de Carnaval, dia 1º de março, a sessão da Câmara Municipal de Assis acontecerá nesta quarta-feira, dia 2, a partir das 18 horas. Há três projetos na pauta para serem deliberados. Todos de iniciativa dos próprios parlamentares.

A primeira propositura, de iniciativa dos vereadores Alexandre ‘Cachorrão’, Douglas Azevedo e Tenente Gênova, pretende criar o programa de áreas de convivência destinado à extensão temporária de passeios públicos por meio de instalação de ‘parklets’.

O segundo projeto, de autoria do vereador Fernando Sirchia, dispõe sobre a denominação de uma rua no Conjunto Residencial Villa Bela III de rua ‘Claudinei Pereira da Silva’. O homenageado era gerente do Banco Itaú de Assis e foi a segunda vítima da Covid-19 na cidade. Ele morreu no dia 8 de abril de 2020, aos 55 anos de idade.

A terceira e última matéria a ser discutida é um Projeto de Decreto Legislativo de iniciativa do vereador Gerson Alves outorgando o título de ‘Cidadão Benemérito’ ao atleta Paulo Victor Mileo Vidotti, idealizador do projeto social e esportivo ‘PV 48’.

CPI – Na sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira também deverá ocorrer a leitura do relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar e investigar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego de recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em razão da Covid-19.

A CPI é presidida pelo o vereador Fernando Sirchia, do PDT, e tem como relator o vereador Gelson Alves, do PTB. Ainda integram a Comissão: Douglas Azevedo, Fernando Vieira, Rogério Nascimento, Vinícius Símili e Viviane Del Massa.

A CPI foi reconstituída dias atrás em razão de mudanças na composição da Mesa Diretora da Câmara.