Câmara abre CPI para apurar denúncia envolvendo secretário de Obras

Em sessão realizada na noite desta segunda-feira, dia 6 de junho, a Câmara Municipal de Assis aprovou a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito para apurar uma denúncia envolvendo o secretário de Obras e Serviços, Fábio Ávila Nossack.

Os vereadores decidiram instaurar a investigação após uma denúncia ser protocolada no Poder Legislativo pela cidadã Angélica Neli de Oliveira Almeida de “possível favorecimento pessoal em que a Administração Pública, através do Decreto Municipal nº 8.698 de 25 de fevereiro de 2022, permitiu o uso de um imóvel municipal para a ‘MEI Sebastião Zuque’, com sede na rua Orozimbo Leão de Carvalho nº 1.111, em Assis, onde reside o secretário Fábio Nossack”.

Após a leitura da denúncia, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito e foram escolhidos mais quatro membros, além do autor do requerimento, o vereador Gerson Alves, do PTB. Foram sorteados: Vinícius Símili (PDT), Fabinho ‘Alerta Verbal’ (PSD), Carlinhos ‘Zé Gotinha’ (Republicanos) e Fernando Vieira (PSDB).

De acordo com o requerimento aprovado, a Comissão Especial de Inquérito terá duração de 120 dias para apresentar o seu relatório final.

Os membros da CPI elegeram Gerson Alves como presidente e Vinícius Símili como relator.

VÍDEO – A autora da denúncia, Angélica Almeida, justificou ter protocolado o documento na Câmara pedindo a investigação depois de assistir um vídeo nas redes sociais, gravado pelo cidadão Adevar Campana na porta da residência do secretário de Obras.

No vídeo, Campana aparece tentando conversar com o morador, que não abriu o portão e se recusou a conversar com o interlocutor: “vai se fud…”, disse o morador que, pela voz no vídeo, parece ser Fábio Nossak.

Campana justifica ter ido ao local apenas para saber se naquele endereço estaria funcionando a empresa ‘MEI Sebastião Zuque’, como aparecia num documento do Cadastro de Pessoas Jurídicas que ele possuía em mãos.

CONTATO – O Jornal da Segunda está tentando entrar em contato com o secretário de Obras, Fábio Nossack, e com a empresa citada na denúncia para que eles possam se manifestar.

Secretário Fábio Ávila Nossack