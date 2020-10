Cabonnet oferece cursos profissionalizantes a clientes

A empresa Cabonnet apresenta mais um programa de responsabilidade social.

A Cabonnet, instalada em Assis há décadas, acaba de lançar uma plataforma digital com mais de 100 cursos profissionalizantes online para seus clientes de forma exclusiva.

Os cursos nas áreas de Automação Industrial, Mecânica Industrial, Elétrica, Informática, Gestão de Pessoas, Economia, Finanças, Gestão Empresarial e Estética fazem parte do ‘Cabonnet Capacita’.

De acordo com Tatiana Rapchan, proprietária da Cabonnet, “essa nova plataforma veio para melhorar ainda mais as opções de crescimento intelectual e ampliação de repertório de nossos assinantes. É um canal que educa e facilita o aprendizado de quem quer dar um upgrade definitivo na carreira. Estamos indo além do óbvio pelos nossos clientes. Não basta levar apenas conexão com a internet, tem que ser parceiro da comunidade e investir no crescimento das pessoas”, explicou a empresária.

Ela conta que a Cabonnet “tem levado a sério a responsabilidade social nas comunidades onde atua”.

Além do Cabonnet Capacita, a empresa conseguiu o ‘Selo Azul’ pelo apoio à inclusão do autista na sociedade, o selo de responsabilidade social ‘Empresa Cidadã’, do Rotary Clube, além de ser uma apoiadora do ‘Fomenta Vale’, um hub de desenvolvimento de suma importância na nossa região.

Para ter mais informações sobre mais serviço de responsabilidade social, ‘Cabonnet Capacita’, basta acessar

https://materiais.cabonnet.com.br/cabonnetcapacita