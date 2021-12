Cabonnet está com ponto de vendas no Assis Plaza Shoping

Uma nova opção de presentes para o Natal em um novo local.

Até o próximo dia 31 de dezembro, a Cabonnet estará com uma loja temporária no Assis Plaza Shopping, na avenida Rui Barbosa, para atender a demanda de vendas da empresa.

Os interessados em conhecer ou adquirir os novos planos poderão procurar o time comercial da Cabonnet no horário de funcionamento do shopping.

Quem passar pela loja também poderá preencher um cupom promocional e concorrer a uma cesta de chocolates. “Se estiver visitando o Assis Plaza Shopping ou andando na redondeza, passe por nossa loja no piso 1 e preencha o cupom para concorrer a cesta. Não é necessário fazer qualquer assinatura para participar”, reforça Bruna, do time comercial Cabonnet.

Mais informações no whatsapp 18 99123 9558.

Visite, preencha o cupom e concorra a uma cesta de chocolate

JÁ ESCOLHEU TODOS OS PRESENTES PARA O NATAL?

Presente familiar é ótima opção.

Todo fim de ano é a mesma coisa: o que dar de presente?

Buscamos sempre pelo presente ideal e que tenha “a cara” do presenteado.

Mas tem uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer e todo mundo usa muito: uma boa conexão com a internet.

Por isso, a Cabonnet montou esse ponto de venda temporário no piso 1 do Assis Plaza Shopping, facilitando a aquisição de internet de alta velocidade como presente para toda a família.

Segundo João Guilherme Dias, supervisor de vendas da Cabonnet, “as velocidades de 350Mb e 450Mb são as mais procuradas pois já vem com o wi-fi incluso na mensalidade e instalação entre 24h e 48h após a contratação. Além disso, também tem incluso o acesso ao CAPACITA, cursos profissionalizantes em várias áreas. Para quem joga, tem a opção do serviço Smart Connect, que conecta o PC diretamente com o roteador, via cabo, melhorando o desempenho nos jogos online”.

A empresa também disponibiliza um app para o cliente acompanhar a fatura e serviços solicitados, realizar pagamento, aderir à cobrança recorrente ou utilizar a liberação em confiança. O atendimento é estendido e também acontece nos finais de semana e feriados.

Na região, a Cabonnet atende as cidades de Assis, Cândido Mota, Florínea, Maracaí e Paraguaçu Paulista.

Para saber mais escolha um dos nossos canais de contato abaixo:

Whatsapp: 18 99123 9558

Site: www.cabonnet.com.br

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 381, Assis

Até 31/12/21 também no Assis Plaza Shopping

Av. Paraguaçu, 25, Paraguaçu Paulista

Loja da Cabonnet no Assis Plaza Shopping

Imagem: Divulgação