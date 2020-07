Cabo PM, que morreu ao cair de helicóptero, é sepultado em Paraguaçu

Cercado de oficiais e dezenas de componentes da corporação e numa cerimônia fúnebre marcada pela comoção da tropa, familiares e amigos, após um cortejo fúnebre com dezenas de viaturas das polícias Militar e Civil, foi sepultado no início da tarde desta sexta-feira, dia 17 de julho, no Cemitério Municipal de Paraguaçu Paulista, o Cabo Alexandre Luís Batista, de 43 anos de idade, que atuava na Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar de Assis, e morreu na manhã desta quinta-feira, dia 16 de julho, após cair de um helicóptero Águia, durante treinamento que realizava em Álvares Machado, na região de Presidente Prudente.

Após sofrer uma queda de aproximadamente dez metros de altura, o Cabo Alexandre chegou a ser socorrido pelos colegas policiais e foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente, em estado considerado “gravíssimo”, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 11h30.

A Polícia Militar publicou uma ‘Nota de Condolências’ pela morte do policial.

“É com pesar que o noticiamos o falecimento do Cabo Alexandre Luis Batista, de 43 anos. O policial atuava na Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 20 anos na Instituição.

O policial caiu da aeronave Águia 8, da Base de Aviação de Presidente Prudente, na manhã nesta quinta-feira (16), por volta das 10h30, durante treinamento conjunto do Comando de Aviação e a Força Tática do 32º BPM/I.

O treinamento era realizado no Aeródromo Estância Machado em Álvares Machado.

O policial, após a queda, foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Todas as providências para esclarecer o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como pelo órgão aeronáutico responsável.”