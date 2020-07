Cabo PM de Assis morre após cair de um helicóptero

Um Cabo do 32º Batalhão da Polícia Militar de Assis, cujo nome ainda não foi divulgado à imprensa, morreu após cair de um helicóptero Águia, durante um treinamento realizado em Álvares Machado, na região de Presidente Prudente.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quinta-feira, dia 16 de julho.

O Cabo PM, de 43 anos de idade, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente, em estado considerado “gravíssimo”, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar divulgou uma ‘Nota Oficial’ sobre o assunto:

“A Polícia Militar esclarece que nesta quinta-feira, 16, por volta das 10h30 um Cabo da Polícia Militar caiu de um helicóptero Águia do Comando de Aviação, da Base de Presidente Prudente, durante um treinamento conjunto entre o Comando de Aviação e policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

O acidente aconteceu na cidade de Alvares Machado.

O policial caiu de uma altura de cerca de oito a dez metros.

Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente.

Todas as providências para apurar o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como as investigações aeronáuticas pelo órgão responsável.”

Local onde o policial sofreu a queda, após cair do helicóptero

Fonte e foto: G1