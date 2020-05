Buscas por corpo ultrapassam 48 horas no rio Paranapanema

No final da tarde desta terça-feira, dia 5 de maio, foram suspensas as buscas, nas águas do rio Paranapanema, em Cândido Mota, do corpo do mecânico Sebastião Inácio da Silva, o ‘Tião da MultiFit’, de 54 anos, que mora em Assis e possui uma oficina no Complexo Prudenciana.

Ele desapareceu na tarde de domingo, dia 3, quando pilotava sua embarcação.

Desde então, quando começaram as buscas, já se passaram mais de 48 horas.

“Até o momento, infelizmente, não conseguimos localizar e resgatar o corpo”, contou o Tenente Pecoraro, do Corpo de Bombeiros de Assis.

Nesta terça feira, o cabo Nilton Garcia, do Grupamento de Assis, se juntou aos mergulhadores de Cândido Mota para auxiliar nas buscas.

Moradores ribeirinhos, familiares da vítima e até uma equipe da Marinha trabalharam em pesquisas e mergulhos durante todo o dia, mas o corpo não foi encontrado.

A área muito grande e a temperatura fria da água têm dificultado a ação dos mergulhadores.

O trabalho de busca será retomada por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira.

Como o desaparecimento aconteceu na tarde de domingo, é possível que, nas próximas horas, o corpo possa emergir (boiar). Isso só não acontecerá caso ele esteja enroscado ou preso em algum galho no fundo do rio.

Bombeiros trabalharam o dia todo no rio Paranapanema