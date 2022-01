Brechó será primeira promoção da V.O. em 2022

A Escola de Samba Unidos da Vila Operária realiza a primeira promoção no ano de 2022 neste próximo sábado, dia 8 de janeiro.

O evento, denominado ‘Brechó da V.O.’, acontecerá a partir das 11 horas no ‘Barracão do Samba’, localizado na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea entre as vilas Operária e Xavier.

“Será um comércio de roupas, calçados e objetos usados, arrecadados pelos próprios integrantes da escola”, explicam as organizadoras da promoção, que terá como objetivo proporcionar uma opção de compra a preços populares e conseguir recursos financeiros para reformar e manter o barracão onde a agremiação promove seus eventos.

Quem quiser doar alguma peça de roupa, calçados ou qualquer objeto para ser comercializado, é só entrar em contato com algum dirigente da escola de samba.

DESFILE – Em decisão tomada em outubro de 2021, a diretoria da Unidos da Vila Operária informou a Secretaria Municipal da Cultura que não irá realizar o desfile de carnaval neste ano por conta da aglomeração popular e os riscos de transmissão do novo coronavírus e suas variantes.A agremiação voltou a sugerir que os recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal para a realização dos festejos carnavalescos sejam direcionados à Casa de Acolhida dos pacientes com câncer e seus familiares na cidade de Jaú.