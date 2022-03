Brechó da V.O. prossegue neste domingo

Com novas peças doadas e a grande quantidade de itens que restaram das vendas deste sábado, apesar do grande movimento, a diretoria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária decidiu dar prosseguimento ao ‘Brechó da V.O.’ neste domingo, dia 13, a partir das 10 horas com uma previsão de término para às 15 horas.

Preços foram remarcados para esgotar o grande estoque de roupas, calçados, bijuterias e objetos variados para o lar.

O barracão da Unidos da Vila Operária está situado na rua Tibiriçá, na travessa da linha férrea que interliga a vila Operária à vila Xavier.

Brechó acontece no barracão da V.O.