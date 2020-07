Bombeiros tentam controlar chamas em caminhão na rodovia

Nesta terça-feira, por volta das 16h30, a equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros de Asis foi acionada para controlar as chamas que dominavam um caminhão que trafegava pela rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Platina.

O motorista, segundo informações de populares, conseguiu escapar do incêndio.

A equipe do Corpo de Bombeiros continua no local.

Ainda não detalhes sobre os motivos do incêndio e do caminhão, que estava carregado.

Bombeiros tentam controlar o fogo

Imagem: Leonardo Noronha (Keko)