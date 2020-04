BOLETIM DA FDSN: Contra a Pandemia do Coronavírus – Defesa do Sistema Único de Saúde – SUS e Renda Mínima!

“A genialidade habita o ser humano!

Positivá-la é o bastante em tempos de pandemia!”

Por: José Aparecido (Zezinho)

A Plataforma Pela Reforma do Sistema Política-Brasília-DF, composta por mais de 150 entidades nacionais, organizações sociais, estas as mais plurais possíveis e desprovida de coloração de qualquer natureza, da qual é signatária a Frente Pela Democracia e Soberania Nacional-FDSN-Assis-SP (desde Abril/2019), defende medidas para enfrentar o coronavírus com proteção, igualdade e justiça social.

Constata-se que a sociedade brasileira luta, sozinha, contra esta pandemia e uma crise econômica grave consequente!

Ao contrário da totalidade dos Estados Internacionais, o Brasil, na contramão, por viver sob um desgoverno federal, o mais psicopata e irresponsável no imaginário internacional, está sem liderança e coordenação, no adequado à esta pandemia!

A quase totalidade dos Estados Brasileiros que compõem a República Federativa do Brasil procuram seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde -OMS- e do Ministério de Saúde, que contrariam as orientações do presidente Jair Bolsonaro.

Mas o próprio Ministério da Saúde, na figura do ministro Luiz Henrique Mandetta, já dá sinais de se adequar à lógica do presidente Bolsonaro, que despreza o perigo da pandemia.

Entre a sociedade brasileira que desenvolve um trabalho sistemático de defrontação contra esta pandemia está a Plataforma Pela Reforma do Sistema Político-Brasília-DF.

Desde o ano de 2005, esta Plataforma-Brasília-DF elabora uma Proposta de Reforma do Sistema Político Brasileiro que, por meio de Cinco Grandes Eixos, abrange toda Vida Nacional, tornando política, estratégica e pedagogicamente clara a referida proposta, em meio a uma conjuntura nacional, sob golpe de estado, caracterizando uma barbárie institucional hostil!

Entretanto, com a chegada desta Pandemia que assola a humanidade, a Plataforma focou para o Brasil a defesa de um Enfrentamento com proteção, igualdade e justiça social!

Assim, olhou minimizar o desprovimento econômico das trabalhadoras e trabalhadores mais vulneráreis, exigindo a instituição do Projeto de Renda Mínima, sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, mas que nunca saiu do papel!

Desta maneira, em curtíssimo prazo, as mais de 150 entidades agregadas coletaram 500 mil assinaturas, com o intuito de pressionar o Congresso Nacional a apreciar e aprovar rapidamente, o referido projeto!

Nesta oportunidade, a Plataforma também estruturou um elenco de 11 temas relevantes, que buscam responder às medidas imediatas de enfrentamento contra o Covid-19, promovendo proteção, igualdade e justiça social.

Estas medidas podem ser encontradas no site https://reformapolítica.org.br/

Por enquanto, “FIQUE EM CASA!”!

O autor José Aparecido (Zezinho) integra a Comissão Executiva da FDSN-Assis-SP