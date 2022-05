Bazar de artesanato é opção de presentes para Dia das Mães

Belas peças de artesanato, produzidas pelas voluntárias da Associação de Combate ao Câncer de Assis, são opções de presente para o Dia das Mães.

Os produtos estão expostos para a venda num bazar montado na sede da própria entidade, que funcionará das 9 às 17 horas desta sexta-feira, dia 6 de maio.

Além da beleza dos produtos e o baixo custo das peças, o ‘Bazar do Artesanato’ tem uma causa social.

“São muitos itens confeccionados com muito carinho pelas voluntárias e todo o dinheiro arrecadado com a venda será destinado às ações da associação, que atende centenas de pacientes com câncer e seus familiares”, explica a voluntária e dirigente da AVCCA, Maria Helena Galli.

O bazar está funcionando na própria sede, localizada na rua José Vieira da Cunha e Silva, 446, em frente a empresa Elétrica Forte.

Imagem: Divulgação