Basquete de Assis vence na quadra do ATC e conhece adversário na semifinal

Atuando na quadra do ginásio do Assis Tênis Clube na manhã deste domingo, dia 21 de novembro, a equipe de basquete de Assis derrotou Pindamonhangaba pelo placar de 71 a 65, com parciais de 24 a 12 (Assis), 12 a 9 (Assis), 15 a 14 (Pinda) e 29 a 21 (Assis).

Os pontuadores do time comandado por Alexandre Saraiva ‘Alê, e Wilson Azarias ‘Wilsão’ foram: Jow (11), Heitor Cardoso (16), Wellington Mota (07), Henrique Cerimelli (17), Pedro Peçanha (06), Loroh (05), Ygor Viana (03), G. Moraes (02), Hugo Bermejo (02) e L. Moraes (02). Felipe Ranieri não pontuou.

O confronto encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista da 1ª Divisão

Com cinco vitórias e três derrotas, Assis terminou a fase de classificação na terceira colocação e enfrentará a vice-líder Liga Sorocabana nas semifinais numa série melhor de três partidas, sendo uma em Assis e duas em Sorocaba (se nenhum time vencer os dois primeiros confrontos).

A outra semifinal reunirá Clube de Campo de Tatuí (líder da primeira fase) contra a quarta colocada Pindamonhangaba. Serão dois confrontos em Tatuí e um em Pindamonhangaba (se nenhum time vencer os dois primeiros confrontos).

Veja como ficou a classificação da primeira fase:

1º) Clube de Campo de Tatuí (06 vitórias e 02 derrotas)

2º) Liga Sorocabana de Basquete/PMS (05 vitórias e 03 derrotas)

3º) Webby Basquete Assis/LBC (05 vitórias e 03 derrotas)

4º) FR/SEMELP Pindamonhangaba (04 vitórias e 04 derrotas)

5º) América/Unirp/SMEL Rio Preto (08 derrotas).

De acordo com o regulamento da semifinal, a equipe que primeiro totalizar duas vitórias garante vaga no playoff – final, seguindo na luta pelo título do Campeonato Paulista Masculino da 1ª Divisão – 2021.

O departamento técnico da Federação Paulista de Basketball deve divulgar a tabela completa do playoff – semifinal nos próximos dias.

PARCERIA – O time de basquete de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Os jogos do time de basquete de Assis são transmitidos pelas redes sociais da TV Viena e Basquete Assis.

Basquete de Assis jogou no Tênis Clube

Imagem: Ana Ferreira/SME