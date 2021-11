Basquete de Assis tenta reaver liderança neste domingo, em Sorocaba

Na manhã deste domingo, dia 7 de novembro, a equipe de basquete de Assis tenta reaver a liderança do Campeonato Paulista da 1ª divisão, atuando na cidade de Sorocaba, justamente contra a líder da competição, a Liga Sorocabana, que soma 10 pontos, tendo quatro vitórias e duas derrotas.

Com uma partida a menos, Assis soma 9 pontos, conquistados em quatro vitórias e uma derrota.

O único placar adverso de Assis, por 84 a 76, ocorreu no dia 30 de setembro, diante da mesma Liga Sorocabana, no primeiro turno, no ginásio José Nigro, o GEMA, na vila Xavier.

Agora, no confronto válido pelo returno, os comandados dos técnicos Alexandre Saraiva, o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, buscam a revanche que poderá garantir a retomada da liderança.

“O elenco assisense está bem preparado para enfrentar os donos da casa. São treinos com muita intensidade e a concentração é a chave para fazermos um bom jogo. Ainda tem muito campeonato e assim vamos seguindo a cada treino e jogo”, explanou Alê, ao portal oficial da Prefeitura de Assis.

PARCERIA – O time de basquete de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Os jogos do time de basquete de Assis são transmitidos pelas redes sociais da TV Viena e Basquete Assis.

Classificação atual do Campeonato Paulista

