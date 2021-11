Basquete de Assis sofre terceira derrota e cai para terceira posição do Paulista

Atuando na cidade de Tatuí, na noite desta sexta-feira, dia 12 de novembro, a equipe de basquete de Assis sofreu sua terceira derrota no Campeonato Paulista da 1ª divisão.

Na partida disputada no ginásio de esportes ‘Manoel Soares’, os comandados dos técnicos Alexandre Saraiva, o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, perderam para o Clube de Campo de Tatuí pelo placar de 77 a 58.

Com o terceiro resultado adverso em sete atuações, o quinteto assisense caiu para a terceira posição, com 11 pontos alcançados em quatro vitórias e três derrotas.

O representante de Tatuí com o quinto resultado positivo, chegou aos 12 pontos e assumiu a liderança da disputa após cinco vitórias e duas derrotas.

A Liga Sorocabana, de Sorocaba, com o mesmo número de vitórias e derrotas do Clube de Campo de Tatuí, é a vice-líder, também com 12 pontos, mas com quatro pontos a menos durante as partidas do que o líder.

Como o Campeonato Paulista da 1ª divisão reúne apenas cinco clubes participantes e os quatro primeiros se classificam para as semifinais, Assis pode se reabilitar e ainda pensar no título.

A quarta vaga das seminais será de Pindamonhangaba, que venceu três e perdeu três compromissos.

Na tarde deste sábado, dia 13 de novembro, no ginásio ‘João do Pulo’, Pindamonhangaba receberá o lanterninha América e poderá chegar à sua quarta vitória na competição.

O América, de São José do Rio Preto, que ainda não venceu , sofreu sete derrotas nos sete jogos e só cumpre tabela.

PARCERIA – O time de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Técnico Alê orienta jogadores de Assis

Imagem: Arquivo