Basquete de Assis inicia semifinal contra Sorocaba nesta quinta-feira, no ATC

A Federação Paulista de Basquetebol divulgou a tabela das semifinais do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

O primeiro confronto entre Assis e Sorocaba está marcado para esta quinta-feira, dia 25 de novembro, às 20 horas, na quadra do Assis Tênis Clube.

A diretoria do Novo Basquete Assis deverá permitir a ocupação de apenas uma arquibancada do ginásio, limitando a entrada do público, que também terá obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Por ter concluído a fase de classificação na segunda colocação, Sorocaba tem o benefício de decidir a vaga contra Assis -que ficou em terceiro lugar- em seu ginásio em dois jogos da série melhor de três. No entanto, se algum clube vencer os dois primeiros confrontos, não será necessária a terceira partida.

De acordo com a tabela divulgada pela F.P.B., o segundo confronto entre assisenses e sorocabanos está marcado para o domingo, dia 28, às 11 horas, no ginásio Clube União Recreativo de Sorocaba. Se for preciso o terceiro e decisivo jogo, ele ocorrerá na segunda-feira, dia 29, às 19h30, no mesmo ginásio.

OUTRA – Na outra semifinal do Campeonato Paulista da 1ª Divisão, se enfrentam Tatuí (líder da primeira fase) e Pindamonhangaba (quarto colocado). O primeiro dos três jogos acontecerá nesta quarta-feira, dia 24, às 19h30, no ginásio de esportes ‘João do Pulo’, em Pindamonhangaba.

Os outros dois confrontos estão programados para sábado, dia 27, às 17 horas, no ginásio Manoel Soares, em Tatuí e, se for preciso o terceiro jogo, ele acontecerá domingo, dia 28, às 11 horas, no mesmo local.

PARCERIA – O time de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Assis e Sorocaba se enfrentarão na quadra do Assis Tênis Clube

Imagem: Ana Ferreira (arquivo)