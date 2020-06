Bancos não funcionam hoje e reabrem amanhã, às 9 horas

As agências bancárias não abrem em Assis nesta quinta-feira, 11 de junho, data dedicada a Corpus Christi.

A decisão está em linha com um comunicado do Banco Central, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudanças no calendário de algumas localidades, que anteciparam as folgas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Não haverá atendimento, inclusive, nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia.

O diretor do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Scobar (foto), confirmou que as agências bancárias não funcionam nesta quinta-feira, mas estarão reabrindo na sexta-feira, dia 12 de junho, em horário diferenciado, das 9 às 14 horas.

Fábio Scobar, diretor do Sindicato dos Bancários