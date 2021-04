Ator usa o humor para contar histórias do futebol

Profissionalmente, Sandro de Cássio Dutra é servidor público do Poder Judiciário. Fora do cartório, onde precisa estar atento aos prazos e procedimentos das centenas de processos judiciais, Sandrinho se dedica à sua grande paixão: o teatro.

Antes, na juventude, era o futebol que mais lhe despertava interesse. Habilidoso com a perna esquerda, chegou a vestir a camisa 10 de vários clubes do futebol amador. No futebol de salão -hoje futsal- disputou várias edições da Copa Assis.

Em tempos de pandemia, Sandro resolveu unir as duas paixões: o teatro e o futebol.

Com a ajuda da esposa e companheira Amélia Oliveira, que também é servidora do Poder Judiciário e professora universitária, Sandro idealizou uma série intitulada “Marias com chuteiras”.

Sandro criou uma personagem feminina vestindo camisas de futebol dos clubes assisenses. Com roteiros e textos criados pelo casal, Sandro interpreta o personagem que conta, em esquetes de aproximadamente cinco minutos, capítulos do esporte que continua atraindo multidões.

Num final de semana, Sandro gravou quatro programas, sempre assessorado pela esposa, que também contribui com o cenário, figurinos e a maquiagem. “Para gravar cinco minutos, precisamos de duas horas de produção”, explica Dutra.

Sem poder se apresentar em palcos, ruas ou praças, Sandrinho precisou se adaptar à tecnologia para levar sua arte em tempos de pandemia.

Suas interpretações são gravadas e o vídeo recebe uma produção ‘caseira’, operacionalizada pelos sobrinhos Vítor Spera e Lara Trancolin, responsáveis pela parte técnica da filmagem, edição e criação, além da manutenção do Canal Reticências, na plataforma youtube.

Os vídeos são veiculados, estrategicamente, às noites de quarta-feira, quando há rodada de futebol. “É um aperitivo aos torcedores antes dos jogos”, brinca.

Com as restrições impostas pelo Governo de São Paulo e a suspensão do Campeonato Paulista, as exibições dos vídeos também sofreram uma pequena pausa: “A interrupção será de apenas uma semana. Consegui escrever os próximos textos e vamos gravar neste feriado. Nos próximos dias, estaremos divulgando a data do nosso retorno”, conta o ator, escritor e roteirista.

OPÇÃO – Desde terça-feira desta semana, os vídeos produzidos por Sandro Dutra passaram a integrar a transmissão diária que o radialista e jornalista Reinaldo Nunes faz na plataforma ‘facebook’. “Com tantas notícias tristes, divulgadas nas últimas semanas por conta dos números da pandemia, pensamos em algo que pudesse contrapor a esse cenário e a arte foi a opção encontrada”, justifica Nunes.

Os vídeos da série “Marias com chuteiras”, criada pelo ator Sandro Dutra, podem ser acessados no Youtube, através do Canal Reticências, pelo endereço https://youtube.com/channel/UCfaZ3BTOPBrcly-x4yzGI1g

O ator Sandro Dutra criou o quadro ‘Maria com chuteiras’