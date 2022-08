Ator Ricardo Bagge participa do Seminário “O Sujeito Histórico do Teatro de Grupo do Estado de São Paulo”

Ricardo Bagge, ator, instrutor de teatro na Secretaria Municipal de Cultura de Assis e integrante da Cia Bornal de Bugigangas e do Teatro Matulão, será um dos participantes do seminário virtual que acontecerá na tarde desta quarta-feira, dia 24 de agosto.

A primeira edição do Seminário “O Sujeito Histórico do Teatro de Grupo do Estado de São Paulo” é uma realização da Associação dos Artistas Amigos da Praça, que é uma instituição ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e Gestora da SP Escola de Teatro, e o Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural.

O evento online, transmitido pelo Youtube da SP Escola de Teatro, acontece desde o dia 22 e seguirá até 27 de agosto, sempre das 15h às 17h e com acesso gratuito. Nas transmissões, há interpretação simultânea em libras.

A ação, que é realizada em parceria com o IC, busca trazer debates, discussões, compartilhar experiências e investigações acerca das múltiplas manifestações cênicas paulistas, além de evidenciar a temática.

Nos encontros estão sendo discutidos assuntos fundamentais e pouco discorridos, como a trajetória dos coletivos caiçaras, a atuação do teatro da maresia, a importância da cultura popular nos modos de representação contemporâneos e as diversas vanguardas teatrais do interior de São Paulo.

Galiana Brasil, gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, afirma que a união entre as instituições é um marco na construção do conhecimento acerca da multiplicidade de coletivos teatrais paulistas: “Além da quantidade, a diversidade de grupos e coletivos teatrais de SP é imensa, dar a ver aspectos desses núcleos, é uma ação de extrema relevância tanto pela lente mais eminente da memória, do mapeamento, da abertura para estudos e pesquisas quanto pela oportunidade de vermos/ouvimos esses sujeites, suas pautas e os lastros que sustentam e estruturam esses núcleos.”

Para Ivam Cabral, diretor executivo da SP Escola de Teatro, a parceria foi um passo importante na disseminação e difusão do ofício dessas companhias: “É uma honra para ADAAP poder encabeçar um projeto importantíssimo e que traz uma temática de tão grande impacto na economia e cultura do Brasil. A parceria com o Itaú Cultural para a construção do Seminário foi fundamental e muito especial, necessária para a maior organização, divulgação e propagação desses coletivos e trabalhos que precisam de mais legitimação e visibilidade”, disse.

O fenômeno do teatro de grupo é um dos temas centrais de pesquisa da SP, que, em 2021, celebrou seus 10 anos de existência com o lançamento do livro ‘Teatro de Grupo na Cidade de São Paulo e na Grande São Paulo: Criações Coletivas, Sentidos e Manifestações em Processos de Lutas e de Travessias’, é uma obra que traz um importante e pioneiro registro histórico com textos de 194 coletivos da Grande São Paulo, nos quais são apresentados seus repertórios, processos criativos, métodos de trabalho, principais parcerias e visões acerca da função do teatro.

O projeto foi realizado numa parceria da Escola com a Secretaria Municipal de Cultura e contou com a colaboração de historiadores, pesquisadores, críticos de teatro e artistas. Sua organização foi encabeçada por grandes nomes da cena teatral brasileira, muitos dos quais estarão presentes nas reuniões do Seminário, como Ivam Cabral, Alexandre Mate, Elen Londero, Joaquim Gama e Marcio Aquiles.

Além disso, os seis encontros contam com a participação de artistas e especialistas nos temas que serão abordados.

O assunto da primeira mesa, que aconteceu dia 22 de agosto, foi “O litoral paulista e o teatro da maresia”. Aline Prado, Luciano Draetta, Caio Martinez, Junior Brassalotti e Roberto Rosa conversaram e tiraram dúvidas a respeito do tópico, assim como os participantes e suas respectivas temáticas nas mesas subsequentes.

Atualmente, não apenas a capital paulista, como também o interior e o litoral do Estado, possuem diversas companhias teatrais com um trabalho artístico significativo e expressivo que busca dialogar com seu entorno.

Nesta quarta-feira, às 15 horas, a Mesa 3 do Seminário “O Sujeito Histórico do Teatro de Grupo do Estado de São Paulo – O interior paulista e sua vocação para as vanguardas” terá como integrantes: o ator assisense Ricardo Bagge, Talita Neves, Weber Fonseca, Laís Justus Ferez e Bárbara Teodosio.

O seminário pode ser assistido no canal do Youtube no endereço https://youtu.be/J1lJrlJEJnQ

Integrantes da Mesa do seminário desta quarta-feira

Imagem: Divulgação