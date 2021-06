Atlético Assisense programa o primeiro teste da temporada

A diretoria do Clube Atlético Assisense confirmou o primeiro teste para a equipe que está sendo montada para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na quarta-feira, dia 7 de julho, em estádio a ser definido, o ‘Falcão do Vale’ receberá em Assis o ‘Laranja Mecânica’ de Arapongas, no norte do Paraná, que acaba de se filiar na Federação Paranaense de Futebol para participar dos campeonatos estaduais nas categorias de base e no profissional.

Rodrigo Casagrande, o ‘Casão’, que passou pelo VOCEM no final de 2019, é o técnico da equipe principal do clube paranaense.

Na manhã desta terça-feira, antes de um treinamento tático no Horto Florestal, o treinador do Atlético Assisense, Paulo César ‘PC’, confirmou o amistoso e disse que já tem uma equipe base para começar a partida: “João; Marcos Paulo, Ibrahim, Zé Roberto e Max; Vitorino, Tiago Garcia, Rafael e Luís Carlos; Thurre e Thiago ‘Imperador’.

Nesta quarta-feira, o ‘Falcão do Vale’ realiza um trabalho físico no período da manhã, no estádio Homero Rabelo, no CDHU, e à tarde faz um treino tático/técnico no campo da ‘Baixada’.

Thiago Imperador deve estrear no Assisense

Imagem: Divulgação