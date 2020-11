Atlético Assisense anuncia o retorno do técnico ‘PC’

Mal terminou a temporada 2020, com um péssimo desempenho no Campeonato Paulista da Série B, quando o time não conseguiu uma vitória em oito rodadas da competição, o Clube Atlético Assisense agiu rápido e anunciou a recontratação do competente técnico Paulo César ‘PC’, que levou o ‘Falcão do Vale’ às quartas de final em 2.019.

“Conversamos bastante e acabei de ‘bater o martelo’. O técnico PC está de volta ao Assisense”, garantiu o presidente do Atlético Assisense, Fabinho Melo, na tarde deste domingo.

Em 2.020, ‘PC’ montou o time do Osvaldo Cruz, que está nas quartas de final da Segundona, mas deixou o comando do ‘Azulão’ após divergência com o presidente Rubens Romanini Júnior, depois de um empate contra o Tupã Futebol Clube.

Fabinho quer montar o planejamento junto com o treinador, pensando na realidade financeira do clube. Segundo o dirigente, o goleiro Júlio César e o médio volante Kevin já aceitaram uma proposta para permanecerem no ‘Falcão do Vale’ na próxima temporada.

‘PC’ está de volta ao Assisense