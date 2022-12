Atleta assisense pede apoio para lutar contra holandês no Japão

Antes de entrar no octógono para mais um combate internacional contra o kickboxer Santino Verbeek, o atleta assisense Vinícius Dionizio tem uma outra luta: conseguir recurso financeiro para viagem e despesas com hospedagem a alimentação no Japão.

Através das redes sociais, o pai do lutador, Valmir Dionízio, anunciou a criação de uma ‘vaquinha’ virtual e o número do PIX para tentar doações e patrocínio.

“Passando para agradecer aos que já colaboraram e solicitar, novamente, ajuda ao meu filho Vinicius de Paiva Dionizio, que fará uma luta internacional, em Nagoya, no Japão, no dia 18 de dezembro, representando Assis e o Brasil”, informou.

Dionizio explicou que o seu filho pretende permanecer no Japão até março de 2023 “para um estágio”.

Vinícius planeja viajar para o Japão no dia 14 de dezembro: “Como todo atleta sem patrocínio suficiente, ele precisa da ajuda dos amigos para pagas as despesas com passagens, estadia, locomoção e alimentação”, explicou o ‘paitrocinador’ Valmir Dionizio.

Vinícius Dionizio tem agendada a luta em Nagoya no domingo, dia 18 de dezembro, na competição Hoost Cup 2022, quando enfrentará o atleta holandês Santino Verbeek. “Depois, ele pretende ficar no Japão para um período de treinamento”, explicou o pai.

“Como todos sabem, o atleta individual no Brasil precisa de patrocinadores. Vinicius vai representar Assis e o Brasil. Ele treina na Academia Marega Thai, na avenida Otto Ribeiro, e, devido à disciplina, determinação e a constante rotina de treinos, tem alcançado excelentes resultados em competições regionais, estaduais e nacionais. Com isso, conquistou o direito de participar de eventos internacionais, como esse, no Japão”, disse.

Ao final da publicação nas redes sociais, Dionizio pede o apoio e colaboração através da ‘vaquinha’ virtual. “Caso puderem ajudar, com PIX ou a ‘vaquinha virtual’, ele ficará imensamente grato, pois, vai ajudar na passagem, translado, estadia e alimentação nestes três meses na terra do sol nascente”, apelou.

O pai explica como pode ser a contribuição: “Criamos uma vaquinha. Quem quiser e puder ajudar com qualquer quantia, ficaremos eternamente gratos. Caso prefira, o apoio pode ser por meio do PIX. A chave é o numero do celular: 18 99716-9891”, finaliza Valmir Dionizio.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-um-atleta-vinicius-de-paiva-dionizio

Divulgação da luta do assisense Vinícius Dionizio