Atendendo pedidos, Secretaria amplia vacinação contra Covid-19 no período da tarde

Nas últimas semanas, Assis estava vacinando a população contra a Covid-19 apenas no período da manhã.

Como houve muitos pedidos nas redes sociais e em programas de rádio para que o período de vacinação fosse ampliado, visando atender as pessoas que trabalham ou têm compromissos no período da manhã, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou a abertura de três novos pontos de vacinação a partir da próxima quarta-feira, dia 12, com funcionamento das 13 às 16 horas.

Os novos locais de vacinação, com vacinação apenas no período da tarde, são:

Quarta-Feira – E.S.F. Parque Universitário – Rua Rubens Ribeiro de Moraes, 122

Quinta-feira – E.S.F. Jardim Eldorado – Rua Ênio Marquesini, 108

Sexta-feira – ESF Vila Cláudia – Rua Maria Gonçalves Barbon, 317

Na quarta-feira, dia 12, também haverá drive thru, quando não é preciso de descer do veículo.

Mais uma vez, o ponto escolhido para esse modelo de vacinação, que tem recebido muitos elogios, é o Parque de Exposições ‘Jorge Alves de Oliveira’, onde ocorre a Ficar. O portão de acesso ao parque será pela avenida Chico Mendes, no prologamento da avenida Getúlio Vargas.

MANHÃ – A vacinação contra a Covid-19 no período da manhã, das 8 horas ao meio dia, continua ocorrendo todos os dias da semana em cinco unidades de saúde: UBS Bonfim, UBS vila Ribeiro, UBS vila Operária, UBS Jardim Paraná e UBS Maria Isabel. Na quinta-feira, de manhã, também há atendimento no ESF Jardim Eldorado.