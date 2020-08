Associação de Combate ao Câncer promove show virtual com Ricardo e Santiago

A Associação das Voluntárias de Combate ao Câncer, em tempos de pandemia, programou, para o início da tarde deste domingo, dia 9 de agosto, ‘Dias dos Pais’, a transmissão ao vivo da apresentação musical da dupla sertaneja assisense ‘Ricardo e Santiago’.

Intitulado “Live Dias dos Pais”, o evento receberá doações e contribuições.

O procedimento para contribuir será informado durante o ‘show virtual’, que poderá ser acessado na página oficial da dupla no canal Youtube.

Todo dinheiro arrecadado com as doações será investido no atendimento aos pacientes vítimas de câncer de Assis.

Assista e colabore!

A causa é nobre!