Assisenses estreiam com vitória na Copinha São Paulo

Por decisão do prefeito José Fernandes, do PDT, Assis recusou o convite da Federação Paulista para ser ser uma das sedes da Copa São Paulo 2022, perdendo uma grande oportunidade de divulgar o nome da cidade para todo o país, como ocorreu em 2018 e 2019.

Além disso, os torcedores do VOCEM e Atlético Assisense não poderão assistir seus atletas no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, que continua sem a prometida obra de cobertura parcial das arquibancadas.

“Para quem esperou 28 anos, não custa nada esperar mais três ou quatro meses”, garantiu Fernandes, no dia 15 de abril de 2020. Já se passaram quase dois anos da promessa.

Mesmo sem estar sediando a Copinha, a cidade está sendo representada por, pelo menos, dois assisenses envolvidos na maior competição das categorias de base do país.

O jogador Marcelinho Mendes está atuando pelo Velo Clube de Rio Claro e o professor Osvaldo Siqueira integra a Comissão Técnica do Grêmio Porto Alegrense.

Ambos estrearam com vitória na primeira rodada, nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro.

Marcelinho Mendes foi o lateral esquerdo durante os 90 minutos de jogo na vitória do Velo Clube de Rio Claro sobre o União São João de Araras por 3 a 1, na tarde de segunda-feira, no estádio Hermínio Ometto, em Araras.

“Parabéns Marcelinho pela estreia na Copa São Paulo. 3 a 1 para o Velo Clube contra o União São João de Araras/SP”, comemorou o pai Marcelo Dorácio Mendes nas redes sociais. Ele registrou uma imagem ao lado da família e filho, após a partida, no alambrado do estádio de Araras.

Na segunda rodada, quinta-feira, dia 6, o Velo Clube enfrentará o Athlético Paranaense.

No início da noite, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o professor e mestre em Educação Física, Osvaldo Siqueira, que integra a comissão técnica do Grêmio Porto Alegrense como Coordenador da Preparação Física, comemorou a estreia vitória diante do Mixto do Mato Grosso por 2 a 0. “Jogo foi pesado, mas a vitória é sempre importante na estreia”, comentou Siqueira ao JS, por telefone, após o jogo.

O próximo compromisso do tricolor gaúcho será na quinta-feira, dia 6, também em Jaú, contra o Castanhal do Pará.

Marcelinho, ao lado família, após vitória do Velo Clube

Professor Osvaldo Siqueira coordena a preparação física do Grêmio