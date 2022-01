Assisenses avançam na Copinha São Paulo

Os dois assisenses que estão participando da Copinha São Paulo estão classificados para a próxima fase e seguem na disputa.

O lateral esquerdo Marcelinho Mendes, que defende o Velo Clube de Rio Claro, avançou no Grupo 6, ao golear o Taquarussú, de Tocantins, pelo placar de 7 a 0, na tarde de domingo, na cidade de Araras. Marcelinho foi o autor do sexto gol, em cobrança de penalidade máxima.

Com seis pontos em três jogos, o time de Marcelinho terminou a fase na segunda colocação do Grupo 12, atrás do Athlético Paranaense, que somou sete pontos.

Na segunda fase, o Velo Clube de Rio Claro enfrentará o Falcon do Sergipe, que terminou em segundo lugar no Grupo 11.

O professor Osvaldo Siqueira, coordenador da preparação física do Grêmio de Porto Alegre, também avançou na Copinha.

Classificado antecipadamente, o time gaúcho poupou seus principais titulares no último jogo da primeira fase e foi derrotado pelo XV de Jaú por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Zézinho Magalhães.

Com seis pontos, o Grêmio terminou a fase no primeiro lugar do Grupo 10, que tem sede em Jaú, onde ele permanecerá para enfrentar o Santa Cruz, na partida eliminatória da segunda fase.

Marcelinho marcou seu primeiro gol na Copinha

Imagem: Arquivo familiar