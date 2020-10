Assisense viaja para enfrentar o líder Grêmio Prudente neste domingo, 15h

A inesperada derrota na estreia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, mesmo jogando no estádio Tonicão diante do Tupã, pelo placar de 1 a 0, complicou os planos da comissão técnica do Atlético Assisense.

A meta era somar os primeiros pontos em casa. Com o tropeço, o ‘Falcão do Vale, precisará buscar a recuperação em gramados adversários.

Neste domingo, às 15 horas, em Presidente Prudente, diante do líder Grêmio Prudente, os comandados do técnico Lierte Praste terão a primeira oportunidade de reabilitação.

Nesta sexta-feira, o ‘Falcão do Vale’ realizou o treinamento ‘apronto’ antes da viagem a Presidente Prudente, mas o treinador não anunciou o time que entrará no gramado do estádio Prudentão.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol definiu a arbitragem para o jogo entre Grêmio Prudente e Atlético Assisense, neste domingo, dia 25 de outubro, às 15 horas.

Giuliano Dutra Pellegrini, de 42 anos, apitará, com auxílio de José Lucas Cândido de Souza, de 31, e Marcos Regis Vasconcelos, de 35.

Na estreia, Assisense perdeu no estádio Tonicão