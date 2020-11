Assisense perde e termina primeiro turno na lanterna

O Clube Atlético Assisense encerrou sua participação no primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B 2020 na última colocação do grupo II, com apenas um ponto ganho.

Neste sábado, dia 31 de outubro, o ‘Falcão do Vale’ viajou para Osvaldo Cruz e voltou com uma derrota de 2 a 0 diante do time do seu ex-técnico Paulo César ‘PC’.

Os gols do ‘Azulão’ foram marcados por Lucas e Hiago, aos 18 e 23 minutos no segundo tempo.

O Assisense, além do jogo, perdeu o meio campista Kevim, expulso por receber o segundo cartão amarelo, aos 35 minutos da segunda etapa.

O ‘Falcão do Vale’, do técnico Lierte Pastre, entrou em campo com: Mailon; Adilson, Victor, Ricardo e Matheus; Fujita, Kevin, Gabriel e Marcos Vinícius; Diogo Rosa e Matheus. No transcorrer do jogo, entraram: Igor, Toure, João Antônio, Antônio e Jackson.

O Atlético Assisense termina o primeiro turno com apenas um ponto conquistado em 12 disputados. Só pontuou no clássico contra o VOCEM e perdeu para Tupã (em casa), Grêmio Prudente e Osvaldo Cruz (fora).

Já o Osvaldo Cruz, com a vitória, terminou o primeiro turno na liderança, com 9 pontos, tendo vencido três jogos: Tupã e VOCEM (fora) e Assisense (em casa) e com uma derrota em casa para o Grêmio Prudente, que folga nesta rodada.

Jogo do Assisense foi neste sábado, em Osvaldo Cruz