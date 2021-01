Assisense morre em acidente próximo ao presídio de Marília

O assisense Marcos Gonçalves Mendes, de 39 anos de idade, morreu em acidente ocorrido na noite desta sexta-feira, dia 29 de janeiro, na SP-294, em frente ao presídio na cidade de Marília.

De acordo com reportagem publicada no portal Visão Notícias, de Marília, chovia bastante no momento do acidente que envolveu três veículos.

Marcos Gonçalves, que conduzia um veículo Renault, placas de Marília, por razões ainda desconhecidas, teria saído para o acostamento e ao tentar retornar para a pista, foi interceptado por um Jeep, placas de Marília.

O assisense morreu no local e a passageira, Janaína Concórdia, de 31 anos, com ferimentos graves, foi removida para o Hospital das Clínicas, mas também não resistiu e morreu na madrugada deste sábado.

Quando as vítimas eram socorridas, uma caminhonete S-10, placas de Oriente, apesar da sinalização com cones na pista, teria colidido com o carro acidentado, provocando ferimentos na perna de um bombeiro que realizava o resgate.

O corpo de Marcos Gonçalves Mendes foi removido ao Instituto Médico Legal de Marília, onde seria submetido ao exame necroscópico, antes de ser liberado à família para ser velado e sepultado em Assis.

Chovia muito no momento do acidente, que ocorreu em Marília

Informações e imagem: Visão Notícias