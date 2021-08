Assisense já está em Jaú para ‘choque de líderes’

A delegação do Atlético Assisense viajou no final da tarde desta terça-feira para Jaú, onde enfrentara o XV de Jaú na tarde desta quarta-feira, no estádio Zezinho Magalhães, em jogo válido pela segunda rodada da Segundona.

Quando a bola rolar em Jaú, às 15 horas, além dos três pontos da vitória, estará em disputa a liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B.

XV de Jaú e Assisense, que estrearam com vitória na competição, se enfrentam no ‘choque de líderes’.

O ‘Galo da Comarca’ venceu o Osvaldo Cruz, fora de casa por 2 a 0, e demonstra muito otimismo para vencer o time de Assis em seu território.

O ‘Falcão do Vale’ aposta no esquema montado pelo experiente técnico Paulo César ‘PC’ para surpreender.

O time viajou confiante: “Estreamos com vitória e acabou a ansiedade. Agora é colocar em prática o esquema pensado para os jogos fora de casa, que treinamos na fase de preparação”, comentou PC.

O Assisense deve repetir a mesma formação usada na vitória contra a Esportiva Santacruzense.

“Se não houver nenhum imprevisto, devemos entrar em campo com: João ‘Pantaneiro’; Renato, Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Tiago Garcia, Batistuta e Luis Carlos; Toure e Lukako”, confirmou o técnico Paulo César ‘PC’.

Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem para a partida no estádio Zezinho Magalhães.

José de Araújo Ribeiro Júnior, de 34 anos, apita o jogo, com assistência de Paulo de Souza Amaral, de 45 anos, e Leonardo José Rodolfo Brandini, de 34.

Técnico ‘PC’ já divulgou o time que entra em campo

