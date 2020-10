Assisense ganha no Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com prêmios distribuídos para moradores da região de Assis nos sorteios do Hiper Saúde Bauru.

Luiz Alves, que mora na rua Almirante Barroso, em Assis, foi um dos contemplados nas 30 rodadas do ‘Giro da Sorte’ e ganhou o prêmio de R$ 1 mil.

O terceiro prêmio do sorteio deste domingo, dia 18 de outubro, um veículo Mobi Easy 1.0., 0 km, foi compartilhado por três ganhadores, entre eles uma moradora de Paraguaçu Paulista.

Maria de Fátima Martins, que mora na avenida Brasil, no centro da cidade, dividiu o valor do veículo com outras duas pessoas, residentes em Pederneiras e Marília.

Os prêmios estarão sendo entregues nesta segunda-feira, na sede do Hiper Saúde, na cidade de Bauru.

Quem compra o título do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.